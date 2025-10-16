Caso striscione, “Pace” fatta: tornerà ad essere esposto all’esterno della scuola

Ad Inverigo la situazione legata allo striscione della “Pace” fatto rimuovere dal sindaco sembra essere giunta ad un lieto fine: sarà nuovamente esposto all’esterno della scuola.

Novità in vista

Ha fatto parlare di sé anche fuori dai confini comunali. La decisione del sindaco di Inverigo, Francesco Vincenzi, di far rimuovere lo striscione realizzato dai bambini della scuola primaria Don Gnocchi aveva suscitato scalpore e anche critiche da parte, tra gli altri, di Pd e Cgil. Tanti avevano sperato che il sindaco tornasse sui propri passi. Così non sarà, come da lui annunciato, ma lo striscione tornerà comunque ad essere affisso all’esterno della scuola:

“Non torno indietro. Ho agito nel rispetto delle regole, come da mio compito“.

Lieto fine in vista

Come possibile allora che si giunga al lieto fine? Perché dalla scuola è arrivata una richiesta formale da parte della dirigente Clotilde Esposito rivolta al Comune. Richiesta in cui si chiede che lo striscione possa essere esposto sulla recinzione esterna della primaria. Da qui la scelta di Francesco Vincenzi:

“Ho detto sì. La dirigente mi ha inviato questa comunicazione di richiesta. Ho concesso l’autorizzazione. Voglio mettere fine a questa polemica inutile che non porta da nessuna parte“.

Lo stesso sindaco aveva sottolineato come la decisione di far rimuovere lo striscione fosse stata dettata dal fatto che non fosse arrivata un’autorizzazione da parte della dirigente e che c’era il rischio che potesse crearsi un precedente futuro. Proprio nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, il primo cittadino incontrerà i bambini a scuola: