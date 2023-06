Celebrati oggi i funerali dell'assessore Maria Teresa Agati: "Sempre vicino ai fragili e ai deboli"

Si sono celebrati oggi, mercoledì 7 giugno 2023, i funerali di Maria Teresa Agati, l'assessore esterno al Comune di Ponte Lambro con deleghe ai Servizi alla persona, sociale, economia e lavoro. Aveva 74 anni.

La chiesa parrocchiale di Ponte Lambro ha ospitato le celebrazioni presiedute da don Stefano Dolci. Presenti, a mostrare la propria vicinanza alla famiglia e per dare l'ultimo saluto a Maria Teresa tutta l'Amministrazione comunale del paese, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Erba, Ponte Lambro e brianzoli, della Pontelambrese Asd, del corpo musicale, dell'Ana di Ponte Lambro, dell'Asd Judo, dell'associazione Il Ponte e del Piedibus. Oltre alle rappresentanze cittadine, anche i politici Angelo Orsenigo e Erica Rivolta.

L'Amministrazione comunale ha istituito il lutto cittadino e si è tenuto un minuto di silenzio alle 16, ora di inizio delle esequie.

"Ricorderemo Maria Teresa per la sua grande attenzione verso i fragili e i deboli, la sua attenzione verso chi è ai margini e chi è dimenticato - ha detto don Dolci nell'omelia - Un'attenzione che ha sempre avuto in modo spontaneo, tanto da non accorgersene nemmeno. Nei temi dell'Amministrazione comunale ha aggiunto quest'attenzione alla persona che tutti possono cogliere: non c'è bisogno di una fede religiosa perché il linguaggio della carità è universale. Dobbiamo ringraziarla per quello che ci ha insegnato, dobbiamo portare aventi questo suo modo di essere che rende bella la nostra umanità".