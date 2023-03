Cena di solidarietà per l'Ucraina: maxi tavolata in palestra

Cena di solidarietà per l'Ucraina: la comunità di Villa Guardia unita da una nuova iniziativa a sostegno della popolazione oppressa dalla guerra.

Cena di solidarietà: sabato 25 marzo nella palestra comunale

Ormai da un anno a Villa Guardia la mobilitazione solidale coinvolge e aggrega in molteplici attività. I volontari del gruppo Frontiere di Pace, che ha base nella parrocchia di Maccio, già sono stati impegnati in 16 missioni umanitarie, inizialmente al confine tra Polonia e Ucraina e poi sempre nel martoriato Paese invaso dall'esercito russo. Hanno raggiunto le città di Lviv, Kyiv, Kharkiv, Izjum e Kherson, oltre ad alcuni villaggi dove le condizioni di precarietà mettono sempre più in difficoltà gli ucraini. Grazie alla rete di contatti con la chiesa greco-cattolica, in primis il rettore del seminario di Lviv, padre Ihor Boyko, sin qui è stato possibile organizzare e consegnare trasporti di generi di prima necessità - solo nel mese di febbraio due bilici con più di 20.000 chilogrammi di cibo, medicinali, prodotti per l'igiene personale, vestiti invernali, giochi per bimbi e generatori - e ulteriori due missioni sono programmate con partenza nei prossimi giorni e alla fine del mese di marzo. Ecco perché la Cena di solidarietà assume valenza strategica: raccogliere fondi è fondamentale per alimentare le missioni umanitarie di Frontiere di Pace. Quindi, appuntamento sabato 25 marzo, alle 19.30, nella palestra di via Tevere.

Prenotazioni entro il 20 marzo, coinvolti Comune, parrocchie, scuole e associazioni

Schierati a sostegno dell'iniziativa, insieme al Comune, ci sono Amici di Giovanni, Anas, Apertamente, Associazione nazionale Carabinieri, Associazione Pescatori, Associazione Scacchi - La Torre, Diversamente Genitori, Frontiere di Pace, Gruppo Alpini, Gruppo sportivo Villa Guardia, Incontro, Lilt, oratori di Civello e di Maccio, Orienteering, Pro loco, scuole dell'infanzia di Civello e di Maccio, scuola di musica e danza, Filarmonica, Uacca T - Consulta giovanile, Villa Guardia Civica e Villa Guardia Insieme. Il menù della Cena di solidarietà, al costo di partecipazione di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i minori di 14 anni: affettato, pasta all'amatriciana e dolce. Prenotazioni entro lunedì 20 marzo cliccando l'indirizzo internet www.comune.villaguardia.co.it o inquadrando il Qr code della locandina dell'evento. Tutto il ricavato della cena sarà devuluto a favore della popolazione ucraina.

La fedeltà delle missioni umanitarie di Frontiere di Pace

In quest'ottica, la condivisione tra più realtà del territorio è linfa vitale per le missioni umanitarie di Frontiere di Pace. Non si tratta semplicemente di consegnare aiuti umanitari ma anche di stare accanto alla popolazione ucraina, documentando e registrando testimonianze di chi resiste sulla propria terra bersagliata dall'esercito russo. Una scelta di campo per dare volto, nome e voce a chi chiede di non essere abbandonato. A chi prega e confida nella libertà e nella pace.