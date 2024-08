"Cena in Tricolore" con aperitivo offerto a chi si presenta vestito a tema

Una "Cena in Tricolore" con sorpresa per chi arriverà vestito a tema: l'idea è degli Alpini di Olgiate Comasco.

Tricolore e convivialità

Le capacità organizzative delle Penne nere olgiatesi sono sempre una certezza. E questa volta, per la serata di venerdì 9 agosto, nel parco comunale di Villa Peduzzi, i volontari invitano alla "Cena in Tricolore". Voglia di stare insieme, mettendo in campo una proposta in più nel periodo estivo.

Aperitivo offerto a chi si vestirà a tema tricolore

Alle 18.30 gli Alpini serviranno l’aperitivo di benvenuto. Che sarà gratuito per tutti coloro che si presenteranno indossando i colori della bandiera italiana. Il menù della cena: pasta con basilico, mozzarella e pomodorini; insalata di farro; caprese; dolce tricolore. E contro la calura estiva il tradizionale mojito alpino.

Come prenotare

La cena è su prenotazione. Per partecipare, al costo di 20 euro a persona, è possibile contattare direttamente il capogruppo degli Alpini di Olgiate Comasco, Alessandro Fumagalli, al numero 340-3407467.