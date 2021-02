Cerimonia in memoria dell’ambasciatore e del carabiniere uccisi in Congo

Cerimonia in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lunedì 22 febbraio nella Repubblica democratica del Congo insieme al loro autista Mustapha Milambo.

Cerimonia toccante ad Appiano Gentile

Un momento toccante, nella mattinata odierna, ad Appiano Gentile, all’esterno del Palazzo Margherita, centro associativo (ex scuola elementare). La cerimonia in onore del giovane ambasciatore italiano e del carabiniere rimasti vittime il 22 febbraio di un brutale attacco, è stata organizzata dai Carabinieri in congedo. Hanno partecipato il sindaco appianese e il vicecomandante dei Carabinieri di Appiano Gentile. Per rispettare le misure contro la diffusione del contagio da coronavirus, non è stata consentita la partecipazione ai cittadini.

Omaggio a due uomini di cui l’Italia è orgogliosa

La cerimonia tenuta ad Appiano nella mattinata domenicale ha reso omaggio a due italiani di cui il Paese è e dovrà sempre essere fiero. uIeri, sabato 27 febbraio, si sono tenuti i funerali dell’ambasciatore Luca Attanasio. a Limbiate. In tantissimi, compresi molti sindaci del territorio, hanno raggiunto il centro sportivo di via Tolstoj, dove l’arcivescovo Mario Delpini ha officiato le esequie.