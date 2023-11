Chiesa gremita per l'ultimo saluto ad Aldo Riva

Una chiesa gremita di amici, parenti e conoscenti ha dato l'ultimo saluto ad Aldo Riva. L'uomo, 42 anni, è venuto a mancare dopo essere scivolato in un scarpata, mentre, venerdì 17 novembre, rientrava da una serata tra amici trascorsa alla baita "Patrizi" di Albavilla.

Il cordoglio di una comunità intera

In tanti hanno voluto essere presenti alle esequie, celebrate nella chiesa di Caccivio questa mattina, giovedì 23 novembre. Hanno accompagnato il giovane papà nel suo ultimo cammino terreno e sostenuto la mamma, la sorella, la compagna e le loro due piccole in un dolore difficilmente immaginabile. "Adesso stiamo davanti a Dio, con Aldo e per Aldo - ha esordito il parroco don Flavio Riva durate l’omelia - Siamo qui insieme alla mamma, alla compagna Erika e alle bambine. Ma anche alle sorelle e a tutti i parenti. Con loro dobbiamo prendere congedo da Aldo. Insieme a tante domande ci siamo anche chiesti “Perché?”. Come dobbiamo andare avanti, come dobbiamo fare in modo che questo momento drammatico possa lasciare spazio ad altro?. Il “come” è un abbraccio, è lasciar parlare dentro la nostra vita il dono di Dio". Il feretro è stato poi portato fuori dalla chiesa, tra le note dell’Ave Maria.