Scivola nella scarpata e muore, lutto a Lurate. L'assessore: "Tragedia assurda"

"Una tragedia assurda". Così Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico del Comune di Lurate Caccivio, ha definito la morte dell'amico Aldo Riva, 42 anni, originario di Lurate ma dal 2018 residente a Senna Comasco, precipitato nella notte in una scarpata ad Albavilla dopo una cena con gli amici.

Scivola nella scarpata e muore, lutto a Lurate per Aldo Riva

Un venerdì sera in compagnia, alla Baita Patrizi, sull'Alpe del Vicerè ad Albavilla, quello di ieri, 17 novembre 2023. Buon cibo, risate, amicizia. Una serata come tante conclusasi però in tragedia. E' quanto accaduto ad Aldo Riva intorno all'1.30, quando tornando all'automobile dopo la cena, è scivolato finendo con una caduta di 150 metri in una scarpata. Nulla hanno potuto per lui i soccorsi subito chiamati dagli amici che hanno assistito alla scena.

Agente immobiliare con uno studio a Cassina Rizzardi, nato e cresciuto a Lurate Caccivio, dove il papà Renato Riva, mancato nel 2009, era anche stato vicesindaco. Un volto noto in paese, dove aveva frequentato le scuole e aveva vissuto fino al 2018, quando aveva deciso di trasferirsi a Senna Comasco.