Scivola e fa un volo di 150 metri dopo una cena ad Albavilla: muore 42enne

Una cena tra amici finita in tragedia nella serata di ieri, venerdì 17 novembre 2023, ad Albavilla.

Scivola e fa un volo di 150 metri dopo una cena ad Albavilla: muore 40enne

Intorno all'1.30 di questa notte un gruppo di amici che aveva cenato alla Baita Patrizia, in zona Alpe del Viceré ad Albavilla, si é incamminato su un sentiero per recuperare l'automobile e rientrare a casa.

É stato proprio sulla via per recuperare il mezzo che un 42enne, classe 1981 e residente a Senna Comasco, ha accidentalmente perso l'equilibrio finendo in un canalone facendo una caduta di oltre 150 metri. La dinamica di quanto accaduto però è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Como.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli amici. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Erba con specialisti soccorso alpino fluviale, il Soccorso alpino, l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce rossa di Lipomo per recuperare l'uomo che però, per via della caduta, é morto sul colpo. La salma é stata recuperata intorno alle 5 di questa mattina, sabato 18 novembre 2023, e portata all'ospedale Sant'Anna a disposizione delle autorità per l'autopsia.