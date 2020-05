Ciclista investito a Erba in via don Orione: soccorso in codice giallo.

Ciclista investito a Erba in via don Orione

Attimi di paura questa mattina, sabato 30 maggio 2020, per un ciclista che è stato investito a Erba. L’incidente si è verificato poco prima delle 9 tra via don Orione e viale Brianza. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba che ha trasportato l’uomo, 43 anni, all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Il ciclista ha infatti riportato un trauma facciale e la lussazione di una spalla. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri.

LEGGI ANCHE –> Tre incidenti nella notte tra venerdì e sabato nel Comasco