Il 45enne, già in carcere a Monza per altre cause, è ritenuto responsabile dei fatti del giugno 2025 dove furono sottratti 100mila euro

É ritenuto responsabile, insieme ad un complice, di aver rapinato l’ufficio postale di Carimate (circa un anno fa, il 20 giugno 2025), riuscendo a sottrarre un totale di 100mila euro in contanti.

Colpo alle poste di Carimate, arrestato uno dei due rapinatori

Purtroppo per lui, un 45enne con precedenti è già detenuto nel carcere di Monza per altra causa, é stato raggiunto da un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cantù.

La misura, emessa dal GIP presso il Tribunale di Como su richiesta della locale Procura della Repubblica, è scaturita dalle indagini avviate dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia, come detto, a seguito della rapina commessa presso l’ufficio postale di Carimate, lo scorso 20 giugno 2025, che aveva “fruttato” un bottino di oltre 100.000 euro.

Le indagini dei Carabinieri

Le attività investigative condotte dai militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura, hanno consentito di individuare elementi a carico del 45enne, il quale, quella mattina, a Carimate, travisato con cappello di lana e sciarpa, insieme ad un complice non ancora identificato, al momento dell’apertura dell’ufficio postale aveva sorpreso alle spalle una dipendente e, dietro minaccia, era entrato con lei nei locali, dove aveva intimato ad un altro dipendente di consegnarli i soldi.

Nella circostanza, il 45enne ha asportato dalla cassa dell’ATM oltre 100.000 euro in banconote di vario taglio.

Subito dopo ha ordinato ai due dipendenti di uscire dall’edificio per poi, dopo aver strappato le chiavi dell’ufficio dalle mani dell’impiegata, dileguarsi a bordo di un’autovettura, risultata rubata.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno condotto quindi diversi accertamenti riuscendo a risalire al 45enne, già noto alle Forze dell’Ordine avendo precedenti specifici proprio per altre rapine commesse in passato.