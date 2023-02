Colto da un malore fatale in auto: martedì l'ultimo saluto a Gianluca Bartesaghi.

Il suo cuore si è fermato improvvisamente. Per Gianluca Bartesaghi, classe 1972, nato e cresciuto per i primi anni a Cantù, dove è tornato a vivere con la moglie Lorena Napolitano, non c’è stato nulla da fare. I tempestivi soccorsi, il volo verso l’ospedale San Gerardo di Monza in elisoccorso. Nulla è bastato a salvargli la vita lo scorso martedì pomeriggio, 7 febbraio 2023, colto dal malore ha avuto un incidente d'auto a Cantù.

Tifoso dell'Inter, amante delle motociclette e dei gatti, era anche tifosissimo di basket e della sua Cantù. Proprio in città amici e parenti potranno dargli l'ultimo saluto. Il funerale di Gianluca Bartesaghi si terrà infatti martedì, 14 febbraio 2023, alle ore 15.30, nella chiesa SS. Pietro e Paolo di Vighizzolo. Chi vorrà pregare per lui, potrà unirsi alla recita del rosario alle 15.