Ieri, martedì 7 febbraio 2023, in via Milano a Cantù si era verificato un incidente di fronte al ristorante Pane e Trita: l'uomo di 50 anni schiantatosi contro il muretto è deceduto.

Incidente a Cantù: è morto il 50enne

Dalle prime ricostruzioni l'uomo mentre era alla guida della sua utilitaria bianca avrebbe accusato un malore. A quel punto ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro il muretto che divide il parcheggio del ristorante dalla carreggiata. Immediata la chiamata ai soccorsi, precipitatosi sul posto in codice rosso, presente anche l'elisoccorso di Como.

Il 50enne è stato trasportato d'urgenza in elicottero al San Gerardo di Monza. Purtroppo però il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

Il luogo dell'incidente