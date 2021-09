Comitato sicurezza, ancora aperte le iscrizioni

Comitato sicurezza: il servizio di vigilanza riparte dal mese di novembre.

Comitato sicurezza, iscrizioni aperte e banchetti informativi

Il «Comitato per la sicurezza dei cittadini» è un’associazione che gestisce e organizza un servizio svolto da guardie giurate. L’iniziativa, attiva da 21 anni, permette il controllo delle vie dove risiedono gli aderenti, dalle 22.30 alle 5.30, per tutto l’anno: le guardie giurate percorrono tre volte a notte le strade. In caso di necessità i cittadini possono chiedere, attraverso una telefonata, un intervento immediato. Aderire all’iniziativa, a un costo di 45 euro a semestre, aiuterà tutti a stare un po’ più tranquilli. Chi fosse interessato può recarsi in piazza libertà nei sabati 2 e 9 ottobre o nelle domeniche 3 o 10 ottobre. Il gazebo sarà presente dalle 8.30 alle 12. I oltre, banchetto anche al mercato martedì 5 e 12 ottobre. Di pari passo rimane attivo anche il servizio di controllo tramite WhatsApp che, attualmente, conta 150 adesioni. Lo scopo è di segnalare e informare, in tempo reale, eventuali truffe o situazioni anomale.