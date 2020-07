Commemorazione per il Duce: oggi l’evento delle polemiche

Commemorazione per il Duce: l’appuntamento è organizzato come di consueto dall’associazione culturale Mario Niccolini e si tiene oggi, domenica 26 luglio, prima per il “presente” ai gerarchi fascisti fucilati e poi per il Duce. L’evento ha suscitato come ogni anno grandi polemiche e manifestazioni di proteste a firma delle realtà democratiche e antifasciste.