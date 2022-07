Como, Capiago, Erba, Mariano, Montorfano: le Fiamme Gialle scoprono un fiume di lavoratori in nero

Le Fiamme Gialle lariane, nei giorni scorsi, hanno scoperto 20 lavoratori impiegati in nero e 21 lavoratori irregolari nella provincia di Como.

Le Fiamme Gialle scoprono decine di lavoratori in nero

I Finanzieri del Gruppo Como, accedendo presso un ristorante in Capiago Intimiano, hanno scoperto 6 lavoratori in nero (3 di nazionalità italiana, 2 nazionalità marocchina e 1 turca). Mentre, in un’attività commerciale a Montorfano, sono stati trovati altri 5 lavoratori in nero (4 di nazionalità italiana e 1 filippina). I datori di lavoro di entrambi gli esercizi commerciali hanno provveduto a regolarizzare, immediatamente, la posizione di ciascun lavoratore, pagando le previste sanzioni amministrative, sancite dalla normativa di settore.

Inoltre, in un bar, in un minimercato e presso due bancarelle nel Comune di Como, sono stati scoperti altri 5 lavoratori in nero (3 di nazionalità italiana, 1 di nazionalità pakistana e 1 di nazionalità bangladese). Sempre i Finanzieri del Gruppo Como, accedendo presso un ristorante di Como, hanno scoperto 19 lavoratori irregolari, 9 di nazionalità bangladese, 9 di nazionalità cinese e 1 di nazionalità marocchina.

I Finanzieri della Compagnia di Erba, nell’erbese, hanno scoperto, in un ristorante, 1 lavoratore in nero di nazionalità italiana nonché ulteriori 2 lavoratori irregolari, 1 di nazionalità pakistana e 1 di nazionalità egiziana. Un altro lavoratore in nero di nazionalità cinese è stato scoperto intento a prestare la propria opera in un salone da parrucchiere nel comune di Erba. Per quest’ultima attività, è stata richiesta la sospensione dell'attività. Le Fiamme Gialle erbesi, in un bar nel comune di Erba e in un bar del comune di Mariano Comense, hanno scoperto altri 2 lavoratori in nero di nazionalità italiana.