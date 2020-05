Compleanno 2.0 in webcam: la prof organizza gli auguri a sorpresa per l’alunna

Un compleanno 2.0 quello che alcuni giorni fa un’alunna dell’Istituto comprensivo di primo grado di Vertemate con Minoprio ha festeggiato – rigorosamente online – insieme ai suoi compagni e all’insegnante di artistica dance, Silvia Brunati. Una sorpresa che ha colpito molto la ragazza, che commossa è corsa via; grande l’emozione della prof per essere riuscita, in questo momento di difficoltà, a regalare un attimo di gioia e allegria ai suoi alunni.

Compleanno 2.0 la prof organizza gli auguri a sorpresa per l’alunna

“Alice dove sei? Tanti auguri a te!” così Alessia la festeggiata è stata accolta da tutti i suoi compagni collegati all’inizio della lezione online della prof. Brunati. Anche quel giorno, come ormai da settimane, i ragazzi e le ragazze si sono collegati per assistere alla video-lezione di artistica dance ma in questa occasione qualcosa era diverso.

“Giovedì mattina ho ricevuto una mail dal papà di una mia alunna che mi informava che quel giorno Alice compiva gli anni e mi chiedeva se potevamo farle gli auguri di compleanno online. Allora ho aperto immediatamente il pc e ho mandato una mail a tutti i compagni, tranne Alice, una mail per informali della cosa. Al momento della lezione tutti si sono collegati, compresa Alice che, ignara della cosa, quando si è sentita chiamare e tutti le abbiamo cantato tanti auguri si è talmente commossa da essere corsa via. Non si aspettava certamente tutto questo. Poi è ritornata e devo essere sincera mi sono commossa tanto anche io” racconta la prof.

Raccontare l’arte in maniera nuova

La professoressa Brunati, che definisce sè e i suoi alunni “artistoidi”, insegna artistica dance all’istituto comprensivo di Vertemate con Minoprio, un modo nuovo e coinvolgente di raccontare l’arte.

“Mi sono resa conto che i ragazzi hanno bisogno di essere animati; è quindi da 14 anni che io insegno arte e artistica a scuola animando le mie lezioni e mi invento delle lezioni-spettacolo con tanto di musica e megafono. Nasce così artistica dance – che in questa quarantena è diventata artistica dance online – e con la musica in sottofondo io spiego un movimento o un periodo artistico, un artista. Non regna mai il caos durante le mie lezioni ma ognuno ha modo di esprimere il proprio io interiore, lasciando affiorare i propri sentimenti”.

Le lezioni ai tempi del Coronavirus

Con l’avvento del Coronavirus e la chiusura delle scuole, la didattica si è necessariamente trasformata in 2.0; tutti gli insegnanti e professori hanno dovuto così modificare le proprie lezioni e renderle video-lezioni. Anche la professoressa Brunati – nonostante l’iniziale timore – ha trasformato le sue lezioni di artistica, sempre però col medesimo obiettivo: animare i suoi ragazzi.

“La struttura non è cambiata ma mentre spiego i ragazzi devono memorizzare l’immagine dell’artista o del dipinto sul desktop, posizionare la telecamera sul foglio così che possa vederli e lavorare. All’inizio le confido che non è stato semplice, anche per me che sono e cerco sempre di essere una persona frizzante e trasmettere allegria. Vederli tristi davanti al computer rendeva me triste ma poi mi sono detta che dovevo cercare di caricarli e dare loro allegria anche in questo momento. L’arte, come la musica e il teatro, sono materie che servono, soprattutto ora”.

E la prof ammette che molti suoi alunni si sentono più ispirati a creare, stando nella propria intimità di casa.

Una scuola anche di vita

Le lezioni che l’insegnante Brunati impartisce non sono soltanto di arte; quello che in primis vuole trasmettere sono insegnamenti per la vita, per aiutare i suoi ragazzi a vivere la vita il più serenamente possibile, esternando sempre le proprie emozioni e sentimenti, mai reprimerli. Questo è possibile proprio attraverso l’arte e la creatività. Attraverso le sue lezioni, la prof Brunati cerca di far capire ai ragazzi l’importanza dell’autostima e del crearsi una forte autostima.

Tanti progetti

Sono tanti e coinvolgenti i progetti che la professoressa propone ai suoi alunni, anche in tempo di quarantena. Dalla richiesta di disegnare e immaginare il Coronavirus al progetto “Salviamo il mondo insieme, la mia anima esiste”, dove i ragazzi dovevano ascoltare un canto di voci bianche di un coro gregoriano, prendere gli acquarelli e dipingere quello che usciva dall’ascolto di questo brano. E la professoressa racconta un aneddoto: “Sono usciti dei lavori stupendi e addirittura un ragazzino della classe prima mi ha scritto dicendomi che la mamma guardando il suo lavoro si è commossa; queste sono le grandi soddisfazioni: sapere di aver fatto del bene agli altri e anche a se stessi” conclude la professoressa.