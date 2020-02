Completamente riaperta al traffico via San Gerardo, a Olgiate Comasco.

Torna la consueta viabilità

Nel pomeriggio odierno, martedì 4 febbraio 2020, la viabilità nella centrale strada cittadina e nella vicina via Silvio Pellico è tornata alla normalità. Dalla giornata di ieri, infatti, il tratto di strada all’altezza della rotatoria con via Luraschi e il civico 23 era bloccato al traffico per consentire alcuni lavori nell’ambito di un cantiere in una proprietà privata situata lungo la stessa strada. La previsione dello stop al traffico era sino alla giornata di oggi compresa, ma la strada è stata riaperta già nel pomeriggio.

Gli avvisi della Polizia locale

Per informare tempestivamente del ripristino della normale viabilità, quindi interrompendo la possibilità di percorrere in senso contrario via Silvio Pellico con uscita su via San Gerardo, la Polizia locale ha lasciato un avviso su ogni veicolo posteggiato appunto in via Silvio Pellico, puntualizzando la riapertura di via San Gerardo e il ritorno alla solita viabilità.