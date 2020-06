Concerto a distanza dedicato alla Casa anziani

Concerto a distanza con dedica speciale agli ospiti e ai lavoratori della Casa anziani di Olgiate Comasco.

Concerto a distanza sabato pomeriggio

Michele Bottinelli (alias dj Botty, alla consolle) e il cugino Luca Trevisan (chitarra e voce) hanno raccolto applausi e significativa condivisione nel periodo di lockdown. Nel rispetto delle norme contro la diffusione del contagio da coronavirus, hanno proposto eventi musicali dal giardino di casa, veicolando messaggi a sostegno di importanti realtà del territoriio olgiatese, come la Rsa di via Michelangelo e l’associazione “L’Alveare” impegnata nell’organizzazione del tempo libero di persone disabili. Ora il duo musicale torna a far sentire musica e parole, tendendo idealmente la mano agli 82 ospiti della casa di riposo. L’appuntamento è in programma per sabato 20 giugno alle 16.30.

Diretta Facebook alle 16.30

Riagganciandosi all’hashtag delle precedenti occasioni – #restiamoaccesi – Bottinelli e Trevisan completano la loro dedica alla residenza sanitaria con un ulteriore messaggio: ripartire alla grande, tutti insieme. Quindi, dalle 16.30 diretta Facebook: potrà essere seguita collegandosi alla pagina social dello stesso Michele Bottinelli. Un modo per trascorrere il pomeriggio in allegria, sulle ali della musica.