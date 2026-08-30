Conclusi i lavori di tinteggiatura nelle scuole: 100mila euro d’interventi

Tutto pronto prima dell’inizio dell’anno scolastico, conclusi ad Inverigo i lavori di tinteggiatura nelle scuole: interventi da 100mila euro complessivi.
Imbiancature e non solo
Alla scuola primaria di Cremnago e alla secondaria Filippo Meda si sono conclusi gli interventi di verniciatura dei locali per 100mila euro complessivi, rispettivamente 45mila euro è stato l’intervento alla secondaria e 55mila quello alla primaria. Alla primaria sono state installate nuove tende (15mila euro) e alla secondaria veneziane esterne in alluminio (30mila euro).
Avanti con nuovi lavori
Inoltre proseguono gli interventi di riqualificazione della palestra della scuola Filippo Meda e anche le automatizzazioni dei cancelli dei cimiteri.
“Siamo a buon punto. Contiamo si concluda tutto entro fine settembre”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni.
Ad inizio settembre prenderà poi il via la parte finale del secondo lotto di asfaltature.
“Nel caso dei lavori pubblici e in particolare delle asfaltature stradali, il meteo rappresenta sempre un’incognita – commenta Navoni – Possiamo dire però che, almeno per il momento, non ci sono stati intoppi. Le tempistiche sono per ora state rispettate, anzi siamo riusciti anche ad accorciare un po’ i tempi rispetto ad alcune previsioni”.