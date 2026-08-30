Conclusi i lavori di tinteggiatura nelle scuole: 100mila euro d’interventi

Tutto pronto prima dell’inizio dell’anno scolastico, conclusi ad Inverigo i lavori di tinteggiatura nelle scuole: interventi da 100mila euro complessivi.

Imbiancature e non solo

Alla scuola primaria di Cremnago e alla secondaria Filippo Meda si sono conclusi gli interventi di verniciatura dei locali per 100mila euro complessivi, rispettivamente 45mila euro è stato l’intervento alla secondaria e 55mila quello alla primaria. Alla primaria sono state installate nuove tende (15mila euro) e alla secondaria veneziane esterne in alluminio (30mila euro).

Avanti con nuovi lavori

Inoltre proseguono gli interventi di riqualificazione della palestra della scuola Filippo Meda e anche le automatizzazioni dei cancelli dei cimiteri.

“Siamo a buon punto. Contiamo si concluda tutto entro fine settembre”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni.

Ad inizio settembre prenderà poi il via la parte finale del secondo lotto di asfaltature.