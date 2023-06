Concorso flop ma il Comune finalmente assume due geometri

Concorso flop ma il Comune di Olgiate Comasco finalmente assume due geometri.

Concorso flop, carenza di organico: problema notevole

Il problema è di quelli che rappresentano una brutta gatta da pelare per il sindaco Simone Moretti. L'ultimo concorso, andato a vuoto, infatti, ha fatto parecchio rumore, mediaticamente anche a livello nazionale. Per il Comune, infatti, pareva impossibile riuscire ad assumere due geometri. La maggior parte di chi si era iscritto al concorso, poi non si era presentata e i pochi rimasti non avevano superato la prova. Tutto questo mentre l'Ufficio Tecnico comunale soffre carenza di organico. Nulla da fare, malgrado l'offerta di due posti fissi con stipendio di 1.400 euro.

La soluzione: basta concorsi

Andato a vuoto il concorso, il Comune ha rotto gli indugi, "bussando alla porta" della graduatoria di un Ente locale della provincia di Varese: il Comune di Castiglione Olona. E così dal primo giugno sono entrati in servizio Simone Mauro ed Elisa Sindona, subito in forza all’ufficio Edilizia privata.

La soddisfazione del sindaco

Moretti evidenzia soddisfazione per la soluzione di una situazione che, col passare del tempo, era diventata antipatica. "Grazie per l’ottimo lavoro all’assessore al Personale Luca Cerchiari, al responsabile del personale comunale Daniele Chindamo, alla segretaria Antonella Petrocelli e ai responsabili degli uffici Lavori pubblici, Edilizia privata e Suap per l’incontro congiunto fatto. Si chiude nel migliore dei modi una vicenda nata da un concorso non andato bene ma che, alla fine, ha portato due nuovi e giovani professionisti nel nostro Comune".