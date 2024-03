Concorso per un posto di lavoro in Comune: 167 iscritti ma se ne presentano solo 49

Concorso a Olgiate Comasco per un posto di lavoro in Comune: 167 iscritti ma solo 49 si presentano alla prova di preselezione.

Concorso con prova in palestra, iscritti anche dalla Calabria

L'attesa, nella mattinata odierna, mercoledì 6 marzo, era di quelle notevoli, data l'appeal suscitato dal bando per una posizione a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo (Area edilizia privata e urbanistica). Ben 167 domande di partecipazione, la più lontana arrivata dalla Calabria. Proprio la significativa adesione comporta sforzi in più per l’Amministrazione comunale olgiatese: sia in termini organizzativi, per espletare le procedure concorsuali, che economici. Per attrezzarsi all’accoglienza della platea dei candidati e rendere possibile la prova preselettiva, infatti, il Comune ha dovuto mettere a disposizione la palestra comunale di via Tarchini. Di più: indispensabile dotare ogni candidato di un tablet, affidandosi a una società per espletare le procedure tecniche del concorso.

Meno di un terzo degli iscritti presente alla prova preselettiva

Candidati convocati alle 10. E dopo una prima affluenza significativa, al momento di iniziare la prova, è risultato evidente che più di due terzi degli iscritti aveva rinunciato a presentarsi. Registrati, infatti, 49 candidati, fatti accomodare sui seggiolini della tribuna della palestra di via Tarchini. A dirigere le operazioni, la segretaria comunale Antonella Petrocelli, affiancata dalla commissione del concorso (compresa la stessa segretaria, sei dipendenti comunali), più sette addetti della società cui si è affidata il Comune.

Prova scritta nel pomeriggio: 23 ammessi su 49 candidati

Sempre oggi, con inizio alle 15.30, dopo la prima scrematura preselettiva, spazio alla prova scritta. Risultano ammessi 23 candidati sui 49 partecipanti alla preselezione. La seconda prova, orale, è prevista per mercoledì 20 marzo alle 10 nella Sala consiliare del Municipio di piazza Volta. "La proceduta obbliga a svolgere la prova su applicativi tecnici - spiega Luca Cerchiari, assessore con delega al Personale - Ognuno dei candidati ha avuto a disposizione un tablet fornito da una società alla quale ci appoggiamo. Per questa necessità abbiamo impegnato circa 12.000 euro per due concorsi: quello per il posto da istruttore amministrativo e l’altro per una posizione a tempo indeterminato e pieno di funzionario direttivo bibliotecario".