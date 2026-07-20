Consegnata la cittadinanza onoraria e le benemerenze civiche

Tre giorni di grande festa ad Inverigo per il Luglio Inverighese: l’appuntamento clou è stata la consegna delle benemerenze civiche e della cittadinanza onoraria alla Sos Lurago d’Erba.

Festa della Madonna del Carmine

Tre “Giganti d’Oro” come benemerenze civiche. In occasione della festa della Madonna del Carmine, il Comune di Inverigo ha voluto celebrare le sue eccellenze con la consegna delle benemerenze civiche, il “Gigante d’Oro”. Il premio è stato consegnato nella prima serata di domenica 19 luglio, a chiudere una tre giorni di festa iniziata con la Cena delle Barchesse nella piazza mercato di Santa Maria della Noce e proseguita con tanti appuntamenti tra cui Messe, giochi promossi dalla Consulta Giovani Inverigo e dai mercatini in centro paese.

Tre benemerenze

A ricevere il “Gigante d’Oro” sono stati: Dino Citterio, per il suo straordinario impegno nella ricerca, tutela e divulgazione della storia di Inverigo; Natale Galli, ex presidente dell’Us Villa Romanò, per aver fatto dello sport uno strumento di educazione, inclusione e crescita; Leo Valli, attore e artista, voce di Topo Gigio, per aver portato il nome di Inverigo oltre i confini del territorio grazie al suo talento e alla sua creatività. Tutti e tre i premiati non hanno nascosto la propria emozione al momento del conferimento. Presenti per la premiazione, tra gli altri, il sindaco Francesco Vincenzi, i consiglieri di maggioranza e minoranza, il presidente del Consiglio comunale Francesca Sormani, l’assessore regionale Alessandro Fermi e il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni.

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Cittadinanza onoraria alla Sos Lurago d’Erba

Oltre alle benemerenze civiche, per la prima volta il Comune, con una decisione presa all’unanimità in Consiglio comunale, ha voluto consegnare una cittadinanza onoraria. E lo ha fatto nei confronti della Sos Lurago d’Erba, riconoscendo il prezioso servizio che svolge a favore del territorio con professionalità, umanità e instancabile spirito di volontariato.