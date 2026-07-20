Consegnata la cittadinanza onoraria e le benemerenze civiche

Tre giorni di grande festa ad Inverigo per il Luglio Inverighese: l’appuntamento clou è stata la consegna delle benemerenze civiche e della cittadinanza onoraria alla Sos Lurago d’Erba.
Festa della Madonna del Carmine
Tre “Giganti d’Oro” come benemerenze civiche. In occasione della festa della Madonna del Carmine, il Comune di Inverigo ha voluto celebrare le sue eccellenze con la consegna delle benemerenze civiche, il “Gigante d’Oro”. Il premio è stato consegnato nella prima serata di domenica 19 luglio, a chiudere una tre giorni di festa iniziata con la Cena delle Barchesse nella piazza mercato di Santa Maria della Noce e proseguita con tanti appuntamenti tra cui Messe, giochi promossi dalla Consulta Giovani Inverigo e dai mercatini in centro paese.
Tre benemerenze
A ricevere il “Gigante d’Oro” sono stati: Dino Citterio, per il suo straordinario impegno nella ricerca, tutela e divulgazione della storia di Inverigo; Natale Galli, ex presidente dell’Us Villa Romanò, per aver fatto dello sport uno strumento di educazione, inclusione e crescita; Leo Valli, attore e artista, voce di Topo Gigio, per aver portato il nome di Inverigo oltre i confini del territorio grazie al suo talento e alla sua creatività. Tutti e tre i premiati non hanno nascosto la propria emozione al momento del conferimento. Presenti per la premiazione, tra gli altri, il sindaco Francesco Vincenzi, i consiglieri di maggioranza e minoranza, il presidente del Consiglio comunale Francesca Sormani, l’assessore regionale Alessandro Fermi e il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni.
GUARDA LA GALLERY (4 foto)
Cittadinanza onoraria alla Sos Lurago d’Erba
Oltre alle benemerenze civiche, per la prima volta il Comune, con una decisione presa all’unanimità in Consiglio comunale, ha voluto consegnare una cittadinanza onoraria. E lo ha fatto nei confronti della Sos Lurago d’Erba, riconoscendo il prezioso servizio che svolge a favore del territorio con professionalità, umanità e instancabile spirito di volontariato.
“E’ un gesto che non ci aspettavamo e ci tocca profondamente. Ci sono tanti modi per un Comune per riconoscere il lavoro di un’associazione: Inverigo ha scelto il più alto, di farlo all’unanimità e in piazza, nel giorno della sua festa – il commento del presidente della Sos Lurago d’Erba, Guido Villa – Questo riconoscimento non lo ritiro solo io, ma i nostri volontari e i nostri dipendenti. A loro va questo grazie. A chi, ogni settimana e da anni, dona il suo tempo libero senza chiedere nulla in cambio. A chi accompagna gli anziani in dialisi o per una visita, entra in casa in punta di piedi ed è presente alle feste e alle manifestazioni. Il volontariato non fa rumore, non cerca applausi, ma c’è sempre. Dietro ogni divisa c’è una persona normale che ha semplicemente deciso di dedicare il suo tempo agli altri, non serve essere eroi, ma solo un po’ di cuore. Se qualcuno avesse anche solo il dubbio di provarci, l’invito che rivolgo è quello di venire a conoscerci e abbracciare i nostri ideali. Grazie a tutti”.