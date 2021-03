Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Cantù, Capiago Intimiano e Cucciago ha diffuso i dati dei controlli Covid-19 effettuati nel primo scorcio di anno 2021. Il dato complessivo degli interventi effettutai dal Corpo Intercomunale è di oltre 5000 interventi da inizio anno, distribuiti sul territorio della convenzione.

Controlli anti-Covid tra Cantù, Capiago e Cucciago: da inizio anno 44 sanzioni

Di questi 5000 interventi, oltre i due terzi si sono concentrati sul rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19 sia per quello che riguarda il privato cittadino sia in ambito commerciale. 1153 posti di controllo dedicati e 887 controlli commerciali sono il dato numerico di una attività che non si è mai fermata e che si è sempre affiancata alla attività ordinaria di controllo della circolazione, rilievo degli incidenti stradali, attività di polizia giudiziaria etc. Da questa attività di controllo sono derivate 44 sanzioni amministrative, variamente distribuite tra il mancato uso della mascherina e violazioni commerciali a bar ed attività di vendita che non hanno rispettato i protocolli e le norme vigenti.

L’assessore: “Numeri che dimostrano gli sforzi”

Riguardo all’attività svolta dal Corpo Intercomunale l’assessore Maurizio Cattaneo spiega: