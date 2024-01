Controlli nel Canturino: giovane trovato con un tirapugni a impulsi elettrici

Un giovane di Cantù è stato trovato in possesso di un tirapugni a impulsi elettrici. E' stato denunciato.

Controlli nel Canturino

Nel corso della notte tra domenica e lunedì è stato predisposto un servizio con l’ausilio della Compagnia di Intervento Operativo di stanza a Milano in supporto agli equipaggi della Compagnia Carabinieri di Cantù. I controlli si sono concentranti nell’area delle giostre di viale Europa dove, specialmente in orario serale e nei fine settimana, si registra un elevata presenza di giovani.

Giovane trovato con un tirapugni a impulsi elettrici

I controlli hanno portato alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per la violazione della disciplina sulle armi, di un canturino di 18 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di un tirapugni a impulsi elettrici e di un coltello che gli sono stati sequestrati.

Guidava con la patente sospesa

Un 28enne di Rozzano è stato fermato alla guida di un’auto a noleggio con patente sospesa. In totale sono state controllate 26 persone e 11 autovetture.