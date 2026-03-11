Controlli straordinari dei Carabinieri ad Appiano Gentile

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile, con il supporto dei Carabinieri della Sio – Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, reparto specializzato dell’Arma impegnato nel controllo del territorio e nel supporto alle Stazioni locali per operazioni ad alto impatto – hanno proseguito l’attività di sorveglianza con una serie di servizi di controllo straordinario nel comune di Appiano Gentile e sull’intero territorio di competenza del Comando di Stazione.

Monitoraggio de Carabinieri

L’attività è stata prioritariamente finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza urbana. I controlli sono stati eseguiti lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate. Nel corso dei servizi sono stati controllati 65 veicoli, identificate 78 persone tra conducenti e passeggeri, senza riscontrare irregolarità. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane e rientrano nel costante impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Como volto a garantire una presenza capillare sul territorio e un continuo presidio di sicurezza.