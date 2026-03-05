Controlli straordinari dei Carabinieri ad Appiano Gentile.

Posti di blocco dei Carabinieri

Nella serata del 4 marzo, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile, insieme ai Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’area di Appiano e nelle zone limitrofe. La Squadra di Intervento Operativo è un reparto dell’Arma composto da Carabinieri impiegati ed equipaggiati con il compito di fornire supporto ai reparti dell’Organizzazione territoriale come le Stazioni, al fine di potenziare i servizi di prevenzione e di contrasto alla commissione di reati, incrementando la presenza di pattuglie.

Pattugliato centro e periferia

L’attività svolta ieri sera, consistita nel pattugliamento delle zone centrali e quelle periferiche dell’abitato, prettamente residenziali, è stata finalizzata in particolare alla prevenzione dei reati predatori oltre che al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Sono stati effettuati quindi posti di controllo composti da più pattuglie, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate oltre che nelle zone più isolate, fermando diverse autovetture. Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di pattugliamento con compiti di prevenzione e pronto intervento nel territorio disposti dalla Compagnia di Cantù, i servizi straordinari proseguiranno nei prossimi giorni con il supporto della S.I.O. nel territorio di Appiano Gentile e nei comuni limitrofi.