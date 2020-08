L’aggiornamento odierno, 5 agosto 2020, sul Coronavirus in Lombardia e nel Comasco. Qui i dati di ieri.

Coronavirus, 5 casi a Como: in Regione sono 138 ma pesa il focolaio di Mantova

Sono 5 i nuovi positivi in provincia di Como. In Lombardia se ne contano 138, numero alto rispetto al solito, ma a pesare sono i 62 del focolaio di Mantova. “Relativamente al numero dei nuovi ‘positivi’ di oggi, si evidenzia che tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia ieri” sottolineano da Regione.

Molti di più i tamponi rispetto ai giorni scorsi: sono infatti più di 9mila. In aumento anche i ricoverati, sia in terapia intensiva che non. Restano a zero contagi Lecco e Sondrio.