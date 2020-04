Coronavirus: 60 contagi a Beregazzo con Figliaro, 51 di questi in casa di riposo

Coronavirus, massima allerta a Beregazzo con Figliaro, dove i casi di contagio sono incrementati in modo impressionante.

La conferma ai dati è arrivata con una nota del Comune. Complessivamente, il numero dei contagi in paese è salito a 60. Di queste persone, purtroppo, 4 sono decedute.

“Stiamo vivendo una emergenza sanitaria che sta duramente colpendo anche il nostro Comune, come mai avvenuto dai tempi della Seconda guerra mondiale -puntualizza il Comune – Dipendenti e amministratori comunali sono impegnati ogni giorno a gestire drammatiche problematiche sanitarie, sociali ed economiche, sempre confrontandosi con Enti sanitari, Servizi sociali, Forze dell’ordine e Protezione civile. Pur nel dovere etico di garantire l’anonimato ai cittadini in difficoltà, ci preme aggiornarvi sul consistente aumento dei contagi nella Rsa San Giulio, struttura privata situata a Figliaro, oggetto il 22 aprile scorso di ispezione dell’Ats che non ha riscontrato problematiche”.

“Nei giorni scorsi 12 ospiti residenti in altri Comuni e ricoverati in ospedale erano risultati positivi al Covid-19. Il 22 aprile sono stati di conseguenza effettuati tamponi a tutti gli ospiti, i cui esiti hanno confermato le preoccupazioni del Comune e della Rsa. Attualmente risultano infatti positivi un totale di 51 ospiti, di cui 3 purtroppo deceduti (anche a causa di malattie pregresse) – spiega la nota del Comune – Di queste 51 persone, 5 sono da sempre concittadini, 22 hanno preso residenza da noi a seguito del loro trasferimento in Rsa (inclusi i 3 ospiti deceduti), e 24 hanno tuttora residenza nei Comuni limitrofi. Eccetto i ricoverati in ospedale, attualmente molti ospiti permangono nella Rsa in quanto risultano asintomatici o con sintomi lievi, seguiti dal personale medico e separati dagli ospiti negativi al tampone così da salvaguardarli. La Rsa sta provvedendo ad aggiornare quotidianamente sia i familiari degli ospiti sia il Comune”.