Coronavirus, la situazione nel Comasco: nuovi decessi a Bellagio e Tremezzina, i contagi salgono a Canzo e Albese

I nuovi positivi al contagio nella giornata di ieri, domenica 26 aprile 2020, in tutta la Lombardia erano meno di mille. Un dato certamente positivo a fronte di circa 10mila tamponi effettuati in una sola giornata. A Como resta importante per la nostra provincia: 83 nuovi casi che fanno toccare quota 3025. Questi i dati resi noti ieri da Regione Lombardia ma vediamo ora di fare il punto nei nostri Comuni.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

I casi di positività a Erba sono 186, di cui 30 deceduti e 11 guariti. A Mariano Comense sono 98 di cui 15 deceduti e 22 guariti. A Cantù invece l’ultimo aggiornamento parla di 175 infetti, di cui 26 decessi e 5 guariti. A Olgiate Comasco sono 23, di cui 2 decessi e 2 guariti.

A Fino Mornasco sono 39 casi e 6 decessi. A Figino Serenza i positivi sono 17, di cui 4 decessi. A Beregazzo con Figliaro aumento impressionante dei contagi arrivati a 60, di cui ben 51 sono nella casa di riposo del paese (QUI I DETTAGLI).

Complessa la situazione ad Albese con Cassano che conta 171 positivi di cui 15 nella struttura Ida Parravicini di Persia, 6 alla Casa Santa Chiara e 133 a Villa San Benedetto Menni (di cui 17 decedute). A questi si aggiungono 17 positivi che stanno affrontando la malattia in ospedale o in quarantena. Tra i residenti si registrano un decesso e un guarito.

Aumentano i contagi anche a Canzo che salgono da 31 a 65: sul dato incidono i risultati nella Rsa Croce di Malta.

Aumentano i casi anche alla Fondazione Bellaria, struttura per anziani di Appiano Gentile, dove i positivi al tampone sono passati da 16 a 26.

Anche Tavernerio aggiorna il totale dei positivi in paese: sono stati infatti registrati 7 nuovi casi in una struttura sanitaria del paese che si trovano in isolamento nella stessa. Il totale quindi sale a 27, di cui 5 guariti e 2 decessi.

Ad Albavilla le persone colpite da Covid-19 salgono a 34, di cui 6 ricoverati presso strutture sanitarie, 23 in isolamento domiciliare, 5 deceduti e 2 guariti.

Sul lago

A Gravedona e Uniti sono 40 i positivi con 4 guariti. A Menaggio sono 15, di cui 9 attivi. A Cernobbio sono invece 19.

A Bellagio i casi di positività restano stabili a 34 ma purtroppo è stato registrato un nuovo decesso. Si tratta di un’anziana di Guggiate del 1945, ospite della Rsa Greco De Vecchi, che era ricoverata in ospedale a Erba da una settimana.

Anche Tremezzina piange una concittadina mentre le positività restano stabili a 36. A Centro Valle Intelvi il conto dei contagiati sale a 40 mentre ad Alta Valle Intelvi sono 18.

Articolo in aggiornamento

Credit Foto: Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli – PLV