Coronavirus: Bulgarograsso tappezzata di volantini informativi sull’emergenza.

Coronavirus: buone norme di comportamento

L’Amministrazione comunale bulgarese e il sindaco Fabio Chindamo, attualmente in isolamento preventivo per essere venuto in contatto con una persona positiva al Covid-19, fanno scuola. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria la Giunta si è dimostrata particolarmente attenta alla problematica. Questa mattina la Polizia locale ha affisso su tutte le fermate del bus una serie di cartelli informativi. “Lavati le mani”, “Tutela te. Proteggi gli altri”, “Rimani a casa” e “Se vuoi bene ai nonni, tienili a casa”, sono solo alcuni degli slogan comparsi in paese. Gesti concreti per sensibilizzare i cittadini.