Coronavirus: due nuovi casi in città

Due nuovi casi di coronavirus in città: l’allerta del sindaco Anna Gargano.

Dopo la positività di un alunno che frequenta la quinta elementare del plesso di via Bulgaro, altri due cittadini sono stati contagiati dal Covid-19. E’ lo stesso prmo cittadino a darne conferma: “Vi informo che dal comunicato di Ats del 11 ottobre risultano altri due concittadini positivi al Covid-19. Le loro condizioni sono buone e osservano il periodo della quarantena al loro domicilio. In attesa delle nuove e ulteriori disposizioni da parte del ministero della Salute rinnovo l’invito ad osservare le semplici prescrizioni di comportamento: mascherina, mani lavate, non toccare il viso, no assembramenti e scaricare l’applicazione per smartphone Immuni” Vi invito ad essere responsabili e prestare attenzione e prudenza”.