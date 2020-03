Coronavirus, Fondazione Comasca raccoglie oltre 500mila euro per gli ospedali comaschi.

Coronavirus, l’iniziativa di Fondazione Comasca

Importante giro di boa per la campagna di raccolta Fondi della Fondazione Comasca. Ieri, domenica 15 marzo 2020, sono stati superati i 500mila euro, cifra inizialmente indicata come traguardo da raggiungere. “La somma sarà presto tradotta in attrezzature di vitale importanza per gli ospedali della provincia di Como, così come è stato per i 313.000 euro già elargiti nei giorni scorsi alle strutture sanitarie comasche: Sant’Anna, Fatebenefratellli e Valduce” fanno sapere dalla Fondazione.

Anche il mondo sportivo è in prima linea nel sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus. La Pallacanestro Cantù si è attivata per diffondere il messaggio tra tutti i suoi sostenitori tramite i social e contributi video come quello del suo allenatore Cesare Pancotto, che si aggiunge agli appelli delle due ex glorie canturine Charlie Recalcati e Pino Sacripanti.

Importante anche il contributo che stanno offrendo le associazioni, le proloco e i club service. Da segnalare i 10.000 euro donati dalla Proloco di Figino Serenza e l’iniziativa dell’Associazione InVolo Onlus che ha deciso di destinare i proventi della vendita delle uova pasquali al Fondo Emergenza Coronavirus.

Continuate a donare

Tramite bonifico, a scelta su uno di questi conti intestati a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus e con causale Emergenza Coronavirus

IBAN IT96U0843010900000000260290 BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

IBAN IT73V0861851410000000008373 BCC di Lezzeno

IBAN IT61B0832910900000000300153 BCC Brianza e Laghi

Online, sulla piattaforma della Fondazione, al seguente link: http://dona.fondazione-comasca.it/emergenzacoronavirus/