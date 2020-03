Coronavirus, il contagiato di Casnate è il parroco

E’ di poco fa la notizia del primo contagiato da Coronavirus sul territorio di Casnate. A darne notizia era stato direttamente il sindaco Fabio Bulgheroni che ha fatto attivare tutte le procedure del caso. Il paziente è il collaboratore parrocchiale, don Andrea.

“Questa sera il messaggio è molto diverso dal solito. Purtroppo don Andrea è risultato positivo al Coronavirus. Mi sembra giusto che sia io a comunicarlo, chiedendo la vostra preghiera per lui, per tanti malati, per tanti che offrono il loro servizio in questi momenti. Da qualche giorno io ho cercato di rimanere il più ritirato possibile, vista la vicinanza con don Andrea, e continuerò a farlo nei prossimi giorni, secondo le indicazioni che verranno fornite. Una prova che rende ancora più grande la nostra offerta al Signore. Don Stefano”