Coronavirus, al Sant’Anna 27 ricoverati. Nuovi casi a Suello e Cesana. Arosio chiude il parco

L’emergenza Coronavirus sta ormai toccando in maniera importante anche la nostra Provincia. Nulla a che vedere, ovviamente, con il focolaio del lodigiano, sul territorio comasco continua a trattarsi di casi isolati. Facciamo quindi il punto della situazione.

Coronavirus: due casi a Suello e Cesana Brianza

L’ultimo dato aggiornato sui ricoverati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia è per un totale di 27 casi positivi, di cui 6 in rianimazione. Del totale sono 10 i comaschi. Nelle ultime ore inoltre è stato reso noto che un operatore sanitario del blocco operatorio del Sant’Anna è risultato positivo al tampone (QUI I DETTAGLI).

I sindaci dei Comuni interessati da casi di positività alla malattia nel frattempo ricordano ai loro cittadini di prestare attenzione e mettere in atto le precauzioni igienico-sanitarie per evitare il contagio e il propagarsi della malattia. Gli ultimi in ordine di tempo, questa mattina, sono stati Suello e Cesana Brianza, ufficialmente in provincia di Lecco ma strettamente connessi al Comasco per il confine con l’Erbese.

“Essendo i nostri Comuni interessati direttamente con un caso di positività in ciascun Comune, abbiamo provveduto nella giornata di sabato 7 marzo 2020 ad attivare il Centro Operativo Comunale, come previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale – spiegano in una nota congiunta i sindaci delle due amministrazioni – Il Coc è già stato convocato e abbiamo condiviso alcune informazioni al fine di porre in essere le possibili azioni preventive”.

Questi episodi di positività seguono quelli già resi noti nei giorni scorsi: uno a Montano Lucino, due ad Arosio, uno a Bregnano, uno a Novedrate (il giovane studente di Codogno in quarantena) e uno a Turate.

La vicinanza a Novedrate della deputata Elisa Siragusa

“Prima del mio trasferimento a Londra, nel 2012, ho vissuto per molti anni in provincia di Como, in particolare a Novedrate; un paese e una comunità a cui sono inevitabilmente legata. Nella giornata di ieri, il Sindaco di Novedrate, Serafino Grassi, ha comunicato un caso di positività al Covid-19 nel suo Comune: si tratta di un ragazzo, studente a Codogno. Non posso che essere estremamente colpita dalla notizia”. È quanto dichiara Elisa Siragusa, deputata del MoVimento 5 Stelle. “Sono convinta, comunque, che Novedrate saprà superare il difficile momento. Voglio esprimere solidarietà e vicinanza al ragazzo, alla sua famiglia (che si trova in regime di permanenza domiciliare fiduciaria sin dal rientro del figlio), oltre che naturalmente a tutta la comunità novedratese e comasca. Purtroppo, stanno aumentando i casi anche in altri comuni della provincia di Como”, aggiunge. “È un momento straordinariamente difficile, questo, per la Lombardia e per tutto il Paese: ma sapremo venirne fuori” ha concluso l’onorevole.

Chiuso il parco pubblico a Arosio

Proprio questa mattina, sabato 7 marzo 2020, dopo la notizia della positività di due residenti, il sindaco di Arosio Alessandra Pozzoli ha deciso di chiudere al pubblico, almeno fino al 3 aprile, il parco pubblico del paese “per evitare assembramenti visto che è molto frequentato dai miei concittadini”.

