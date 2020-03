Coronavirus, il sindaco invita a chiudere i negozi (e blinda il cimitero)

Emergenza coronavirus: il sindaco invita a chiudere le attività commerciali.

Invito rivolto alle attività commerciali

Il sindaco ha lanciato un appello rivolto agli esercenti: “Grazie alla sensibilità dei commercianti bulgaresi e di tutti coloro che con spirito di responsabilità hanno deciso di sospendere le proprie attività, seppur ciò comporta inevitabilmente danni economici. Mi appello a coloro che hanno ancora l’attività aperta invitandoli a seguire l’esempio degli altri colleghi esercenti e procedere quanto prima a sospendere in autonomia l’attività”

Nuova norma contro il coronavirus

Non solo parchi chiusi, il sindaco Fabio Chindamo ha deciso di estendere i provvedimenti restrittivi anche ad altre aree, per l’esattezza al camposanto cittadino. “A partire dal pomeriggio di oggi (giovedì 11 marzo 2020) è stata disposta la chiusura anche del cimitero – spiega il primo cittadino – Verrà garantito l’accesso solo in occasione dei riti funebri. Sono state rinviate le esumazioni previste per la prossima settimana che saranno svolte in autunno”.