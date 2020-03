Parchi chiusi per arginare l’emergenza coronavirus

Parchi chiusi a Bulgarograsso per contrastare l’emergenza coronavirus.

La decisione: parchi chiusi

Lo ha deciso il sindaco Fabio Chindamo questa mattina, mercoledì 11 marzo. “Seppur il decreto del Governo non lo preveda, nella giornata di oggi verranno chiusi tutti i parchi pubblici del paese e posizionati ulteriori cartelli in prossimità degli ingressi.

PROTEZIONE CIVILE

Durante la giornata, sul territorio, sarà presente la Protezione Civile per invitare tutti al rispetto delle regole.

Da sabato è attivo il numero 328-4840677 a disposizione dalle 8 alle 20 per chi avesse bisogno di generi di prima necessità e non dispone di una rete familiare o di vicini di casa di supporto.

ISOLAMENTO

Nelle prossime ore ad altri cittadini potrà essere richiesto da Ats di seguire le misure di isolamento. Di fatto si tratta di dover rispettare in modo ancora più serio l’invito a non uscire di casa e seguire le misure igieniche in modo ancora più preciso.

Stare a casa è per tutti la misura più sicura per evitare di entrare in contatto con potenziali soggetti positivi al virus”.

Le altre misure adottate

Lunedì è stata resa gratuita la casetta dell’acqua e, nella stessa giornata, il paese è stato tappezzato di volantini informativi sulle buone regole da deguire.