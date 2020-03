Emergenza coronavirus: acqua gratis per tutti i cittadini

Emergenza coronavirus: acqua gratuita per tutti i cittadini.

Gesto esemplare per l’emergenza coronavirus

Non solo il paese tappezzato di volantini informativi sulle buone regole per fronteggiare l’emergenza, l’Amministrazione comunale ha deciso di spingersi oltre e di offrire un servizio gratuito a tutti i bulgaresi. Da questa mattina, infatti, la casetta dell’acqua funziona a erogazione gratuita, senza necessità di tessera. Ne ha dato notizia l’assessore Cesare Morandi: “Si comunica che da questa mattina i distributori della casetta dell’acqua sono stati posti in erogazione libera per evitare ai cittadini di doversi recare a ricaricare la tessera, vista la difficoltà di questi giorni ad accedere agli uffici comunali”.