Coronavirus in Lombardia: salgono a 98 i casi nel Comasco DIRETTA VIDEO

L’Italia oggi si è svegliata con negozi, bar e ristoranti chiusi dopo l’aggiornamento al Decreto messo in atto da Giuseppe Conte per fermare il contagio da Coronavirus. Sono tanti in casi segnalati oggi in Provincia di Como: Cantù, Grandate, Olgiate Comasco, Brenna, Fino ed Eupilio.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

“L’architrave del Decreto è stato pensato in Lombardia, volevemo dare un messaggio forte e chiedere una riduzione degli scambi. Continuiamo a ripetere che l’unico modo per vincere la battaglia contro il Coronavirus, è evitare di contagiare ed essere contagiati”, ha esordito l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Sul Decreto: “Ha elementi significatici e alcuni che possono essere migliorati, avevamo chiesto più rigore. Nell’elenco ci sono attività che potevano essere chiuse. Avevamo chiesto una stretta con le attività produttive, valutando le aree che dovevano rimanere aperte per garantire i servizi pubblici essenziali. Il Decreto va in una direzione giusta, oggi non è il momento di commentare ma attuare”.

Sui controlli: “Le attività di controllo di Forze dell’ordine e Forze locale saranno rigidissime per verificare le attività commerciali che restano aperte usino norme anti-contagio”.

I numeri

“Sono numeri crescenti, verificheremo i risultati delle misure adottate alla fine della prossima settimana. Abbiamo un totale di 8.725 positivi, +1.445 rispetto a ieri. I ricoverati al momento sono 4.247, +495 rispetto a ieri. Abbiamo un numero crescenti di ospedali in difficoltà estrema. Molti pazienti restano in ospedale per tanti giorni. Oggi ricoverati in Terapia Intensiva abbaimo 605 persone, + 45 rispetto a ieri. 1085 i dimessi, 744 decessi nella nostra regione, + 127 rispetto a ieri”.

Bergamo 2136, + 321

Brescia 1598, + 247

Como 98, ieri erano 66

Cremona 1202

Lodi 1123

Milano 1146, + 220

Pavia 468

“Il numeri di tamponi fatto, ad oggi, è di 29mila 534. Per quanto riguarda la realizzazione in Fiera degli spazi per i pazienti abbiamo il prototipo del progetto. Fiera è disposta a farsi carico delle spese delle aree dove collocare i letti delle Terapia Intensiva. Occorre però avere anche medici e infermieri”, ha chiuso l’assessore.