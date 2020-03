Coronavirus, i contagiati nel Comasco: due casi a Grandate (12 MARZO)

L’emergenza Coronavirus non accenna a rallentare e anche sul territorio comasco i contagi, seppure in numero di gran lunga minore rispetto alle altre province lombarde, continua a salire. Ieri pomeriggio, 11 marzo 2020, l’assessore al Welfare di Regione Giulio Gallera ha parlato di 77 casi positivi sul nostro territorio.

Dopo una giornata difficilissima ieri, in cui i contagi sono quasi raddoppiati nel Comasco (da 46 a 77), questa mattina, 12 marzo 2020, il Comune di Grandate ha annunciato due tamponi positivi sul proprio territorio.

“Cari Grandatesi, questa sera (11 marzo) sono stato informato della presenza di due persone positive al COVID-19. Ai nostri concittadini gli auguri di tutti noi grandatesi di rimettersi in fretta e la nostra vicinanza alle famiglie – ha comunicato il sindaco Alberto Peverelli – Le autorità sanitarie sono impegnate in tutta la Lombardia e l’Italia, da settimane, a fronteggiare la diffusione del coronavirus. Un profondo e immenso grazie a tutto il personale sanitario e a tutti i volontari in prima linea. Seguiamo quanto le Autorità governative, regionali e sanitarie indicano; teniamo monitorata la situazione. Siamo tutti consapevoli che queste limitazioni incidono sulla nostra vita, ma sono certo che tutti noi sapremo affrontare questa prova con responsabilità per poterla superare insieme”.