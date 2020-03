Coronavirus, il punto della situazione: tutti gli ultimi casi accertati (11 MARZO)

La giornata di mercoledì 11 marzo 2020 inizia con l’accertamenti di nuovi casi di Coronavirus sul territorio comasco che, comunque, resta tra le province lombarde al momento meno colpite. I primi annunci questa mattina erano arrivati da San Nazzaro Val Cavargna e Menaggio. Un terzo caso di contagio è arrivato anche dal Comune di Cesana Brianza e un quarto a Mariano Comense. Un caso è stato comunicato anche nel territorio comunale di Rogeno. Nel tardo pomeriggio la conferma di due positivi anche a Senna Comasco.

Due casi a Tremezzina, un terzo in fase di accertamento

Ad annunciarlo, nel tardo pomeriggio, è lo stesso sindaco Mauro Guerra. “E’ arrivata comunicazione ufficiale di Ats di due casi positivi in Tremezzina e si attende conferma ufficiale di un terzo caso. Sono state avviate tutte le procedure con la mappatura dei contatti e la messa in quarantena domiciliare degli interessati, peraltro al momento asintomatici”. Già operativo il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile.

Tampone positivo per due cittadini di Senna Comasco

“In data odierna abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale dalle autorità competenti della presenza sul nostro territorio di 2 persone risultate positive al COVID19 e di 2 persone sottoposte a sorveglianza sanitaria. Confermiamo che il Comune ha già adottato tutte le misure previste e necessarie”. E’ la nota ufficiale del Comune di Senna Comasco dopo alcuni giorni di voci di persone positive al virus in paese. Già nella mattina di oggi il sindaco Francesca Curtale aveva attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) per l’emergenza.

Coronavirus a San Nazzaro Val Cavargna: l’annuncio del sindaco

Ad annunciare il primo caso a San Nazzaro ai cittadini è il sindaco, Tiziana Rita Guidi. “Si invitano i cittadini ad evitare contatti ravvicinati seguendo le comunicazioni che sono diffuse quotidianamente dagli organi di informazione. Si invita a rimanere al proprio domicilio senza causare allarmismi ingiustificati, evitando di recarsi presso gli ospedali senza aver riscontrato alcun sintomo. Si informa che le eventuali persone che hanno avuto contatti con la persona risultata positiva al test, saranno contattate dall’Ats”.

Positivo anche a Menaggio: è asintomatico

Lo stesso tipo di avviso è passato anche sui canali ufficiali del Comune di Menaggio: “E’ arrivata comunicazione ufficiale da parte di Ats del primo caso positivo a Menaggio. Riguarda una persona che, pur positiva al tampone, non presenta sintomi e sta bene. Attualmente è in quarantena domiciliare con la famiglia. Ai familiari, anche loro asintomatici, non è stato fatto il tampone perché il protocollo sanitario vigente lo prevede solo per chi, pur essendo stato a contatto diretto, presenta dei sintomi. È stata fatta la mappatura dei contatti e chi, negli ultimi giorni, ha avuto un contatto diretto col il soggetto positivo è stato invitato alla quarantena domiciliare. Questa nuova situazione, che purtroppo prima o poi ci aspettavamo, non ci deve spaventare ma deve farci capire che l’unico modo per vincere questa battaglia è stare a casa”.

Altro positivo a Cesana Brianza, è il terzo caso

Il sindaco di Cesana Brianza Eugenio Galli ha diramato in mattinata un comunicato stampa per informare i cittadini che è stato accertato un terzo caso positivo in paese. “Cari cittadini vi comunico che l’Ats ha segnalato la presenza di un terzo caso di positività al test del Coronavirus. Per quanto riguarda le disposizioni in merito si rimanda alle disposizioni precedenti. Si raccomanda di stare nelle proprie case e di evitare assembramenti”.

Un positivo a Mariano Comense

A renderlo noto è il sindaco, Giovanni Alberti: “Mi è stato comunicato ufficialmente da ATS INSUBRIA che un cittadino marianese è risultato positivo al COVID-19 e che in questo momento risulta ricoverato presso una struttura ospedaliera. ATS Insubria ha già attivato tutti i protocolli sanitari previsti dalle norme vigenti Confido nella vostra preziosa collaborazione e nel vostro alto senso di responsabilità per mettere in atto i comportamenti virtuosi e il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste. È fondamentale in questo periodo limitare gli spostamenti se non per esigenze lavorative, stato di necessità o motivi di salute. Sarà mia cura comunicarvi tempestivamente eventuali aggiornamenti.

Per informazioni generali, Vi invito a rivolgerVI a :

– Ministero della Salute: Numero 1500 che ha lo scopo di dare informazioni di carattere

generale in merito al Coronavirus

– Regione Lombardia: Numero verde 800 894545 attivo dalle ore 08.00 alle ore 22.00,

da contattare in caso di sintomo sospetto

– ATS Insubria: Numero verde 800 769622 attivo dalle ore 08.00 alle ore 22.00, che ha lo

scopo di dare informazioni di carattere generale in merito al Coronavirus.

Alla famiglia coinvolta desidero esprimere il pieno sostegno di tutta l’Amministrazione Comunale e la vicinanza di tutti i cittadini marianesi”.

Primo caso a Rogeno

A dare notizia del primo caso di contagio a Rogeno è stato il sindaco Matteo Redaelli. “L’Ats ha accertato la presenza di un casi di positività al Coronavirus anche a Rogeno. Il caso è isolato, si tratta di una persona che comunque non necessita di ricovero in ospedale. E’ quindi stato predisposto l’isolamento domiciliare sotto controllo medico dell’Ats. Non occorre essere allarmati, tuttavia vi chiedo di rimanere a casa salvo che per reali motivi d’urgenza. Ricordo che abbiamo attivato una serie di servizi nel caso in cui questa situazione di limitata mobilità possa creare disagi, rivolti in particolare a anziani e persone in difficoltà”.