L’assessore Gallera: “In Lombardia i contagi sono 7.280, a Como 77”. Oms ufficializza la pandemia DIRETTA VIDEO

Una giornata, quella di oggi, iniziata con l’apertura del premier Giuseppe Conte alla possibilità di misure maggiormente restrittive, proprio come richiesto da Regione Lombardia. Intanto aumentano i casi di contagio nel Comasco: Rogeno, Mariano Comense, San Nazzaro Val Cavargna, Senna Comasco, Tremezzina e Menaggio (QUI I DETTAGLI). All’ospedale Sant’Anna è venuto a mancare il presidente dell’Ordine Medici di Varese, era stato contagiato dal Coronavirus.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

Per prima cosa Giulio Gallera, assessore al Welfare, ha annunciato: “Oggi l’Oms ha confermato che si tratta di una pademia”.

“Ringraziamo i cittadini, c’è una maggiore consapevolezza. Grazie anche ai media, ai giornali e alle televisioni che stanno sensibilizzando sul tema”, sottolinea l’assessore.

Sui numeri: “I dati parlano di una crescita dei contagi. Abbiamo 7.280 positivi, +1489 rispetto a ieri, martedì però c’era stata una crescita di solo 300 perché il dato non teneva in considerazione molti tamponi arrivati in serata. Il dato non va valutato giorno per giorno, ma nel suo trend. Il numero dei decessi è di 617, Ci sono 3.852 pazienti ospedalizzati, ogni giorno ci sono 500 persone che vengono ricoverate negli ospedali, è un dato enorme. Il sistema è sotto pressione, questo dato però resta costante da una settimana. Aumentano le persone in Terapia intensiva, ad oggi sono 560 persone, 94 in più rispetto a ieri, è un dato preoccupante. I posti oggi disponibili per i pazienti di Coronavirus in Terapia intensiva sono 610. Lavoriamo per crearne altri”.

In Provincia di Como 77 casi

“Bergamo è in sofferenza in tutti i presidi ospedalieri, anche a Brescia c’è un grande incremento, parliamo di +561. A Como si registrano 77 casi, per c’è una crescita contenuta, a Cremona 1061, a Lecco 113 coi presidi di Merate e Lecco che iniziano ad essere in sofferenza, a Codogno 10 casi, non c’è crecita zero come si era detto ma i casi sono in diminuzione, a Milano 925 positivi, + 333 rispetto a ieri”.

Le fasce più colpite in base all’età

“Il 23% ha più di 75 anni, il 21% dei contagiati ha tra i 65-74, il 27% 50-64, il 17% tra i 25-49 anni, l’1% tra i 18-24 anni, l’1% meno di 18 anni. In Terapia intensiva troviamo per il 38% persone tra i 65-74 anni, il 20% più di 75, il 32% tra i 50-64 anni, il 9% tra i 25-49%”.

Il ricordo del dottor Stella

Oggi si è spento all’ospedale Sant’Anna di Como il presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Roberto Stella. “E’ venuto a mancare questa mattina, era un punto di riferimento per la medicina del territorio. Lavorava con straordinaria passione. Partecipava ai nostri tavoli con entusiasmo e dedizione. Veramente triste averlo purtroppo perso a causa di questa maledetta infezione. Ha dato fino all’ultimo il suo contributo, dando consigli ai colleghi con cui lavorava. Ricordandolo, penso anche a tutti quelli che non sono più tra di noi”.

“Aspettiamo aggiornamento del Dpcm”

“Il Governatore Fontana, insieme agli assessori Capparini e Sala sono in contatto col Governo. Speriamo di avere già questa sera un aggiornamento del Dpcm che recepisca le richieste che abbiamo presentato. Non vogliamo fermare il cuore di Regione Lomabrdia, vorrebbe dire fermare il cuore dell’Italia, ma abbiamo bisogno di rallentare la crescita del virus. Andiamo avanti, questa battaglia la vinciamo #fermiamoloinsieme”, ha concluso Gallera.