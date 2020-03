I contagiati nel Comasco sono 380. Guarito all’ospedale di Lecco un neonato DIRETTA VIDEO

I contagi non si fermano, il presidente di Regione, Attilio Fontana e i sindaci del Comasco chiedono maggiori restrizioni. Anche il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, ha scritto un’accorata lettera ai propri concittadini in cui chiede di non sottovalutare la situazione.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha fatto aggiornamento sulla situazione Coronavirus in una diretta Facebook.

Sono passati 30 giorni dal primo caso in Lombardia: “Il sistema regionale e quello istituzionale hanno messo in campo le misure necessarie. Dopo meno di 12 ore avevamo qui il Mistro della Sanità e approvato una prima zona rossa. Medici e infermieri sono grandi eroi, si sono buttati nel lavoro con guanti, mascherine, tute e camici. Ciascuno di noi, compresi i cittadini, abbiamo iniziato ad essere protagonisti di questa battaglia. Ci sono state anche tante donazioni. La cosa più bella è che tanti cittadini stanno combattendo questa battaglia rimanendo in casa, lo dobbiamo fare sempre di più. Il virus si nutre del corpo dell’uomo, se lo trova, si nutre di questo, se non lo trova, muore. Chi solo ha un raffreddore, deve isolarsi anche all’interno dal proprio domicilio. Potenzialmente potrebbe avere il Coronavirus, magari in maniera lieve. Sono tanti quelli che superano il Covid-19 con facilità, ma c’è comunque il rischio di contagiare altre persone. Questa è la battaglia degli italiani, dei lombardi. Vinciamo se ciascuno di noi la combatte con determinazione”.

I numeri

“I numeri confermano una crescita costante”, ha spiegato l’assessore.

I contagiati in Lombardia sono 22mila 264, + 2380 da ieri

Ricoverati 7mila 735, + 348

In Terapia Intensiva 1.050, + 44

Deceduti 2549, +381

4235 sono le persone dimesse e clinicamente guarite

“In questi 30 giorni ciascuno, dalla Regione al personale sanitario, ha lavorato con intensità straordinaria per plasmare il nostro sistema. I nostri ospedali hanno cambiato pelle per curare i pazienti Covid. Lo abbiamo fatto riconvertendo gli spazzi. Uno dei modi in cui abbiamo provato ad alleggire gli ospedali sono stati i trasferimenti, oggi sono state trasferite altre 27 persone. In totale abbiamo superato oltre le 200 persone trasferite. In questi giorni, oltre ai medici specilizzandi, stanno arrivando anche le risposte da parte dei medici pensionati che stanno rispondendo all’appello del presidente Fontana”, ha continuato Gallera.

I dati per Provincia

Il confronto è con il dato di ieri, giovedì 19 marzo 2020.

BG 4645/5154. + 509

BS 4247/4648 + 401

COMO 338/380 + 42

CR 2286/2392. +106

LC 530/676 +146

LO 1528/1597 +69

MB 495/816 +321

MI 3278/3804 + 526

MN 636/723 + 87

PV 1011/1105. + 94

SO 155/163 + 8

VA 310/338 + 28

Bimbo positivo dimesso da Lecco

“Mi arriva anche una bella notizia da Lecco di un bambino di 40 giorni. Oggi è stato dimesso, è guarito dal Covid ed è diventato negativo”, annuncia. Intanto domani, sabato 21 marzo 2020, arriveranno 52 medici e infermieri e specialisti da Cuba.

Inaugurato il presidio di Cremona

Oggi è stato stato inaugurato presso il presidio medico di Cremona, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, un ospedale da campo per il Coronavirus con 68 posti letto, donato dalla Ong americana appartenente alla Chiesa cristiano evangelica Samaritan’s Purse. L’unità respiratoria del ‘Samaritan’s Purse’ è formata da 68 letti di cui 8 di terapia intensiva con ventilatori, monitor e tutti quei macchinari che sono necessari alla cura di malati in terapia intensiva. Gli altri 60 invece, sono letti di media terapia provvisti di ossigeno e raggi X. Sarà gestita da uno staff di 60 persone tra medici specializzati e infermieri, oltre al personale di supporto costituito da tecnici biomedici, specialisti di sanificazione ed elettricisti.