L’assessore Gallera: “In Lombardia crescita inferiore rispetto a ieri”. Sono 706 i casi comaschi DIRETTA VIDEO

Nella conferenza stampa di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, Attilio Fontana ha parlato di un rallentamento in linea con i giorni precedenti, invitando però a non abbassare la guardia visto che la situazione resta comunque molto delicata. Intanto nel Comasco si registrano il primo caso a Orsenigo e il primo morto a Vertemate con Minoprio (QUI I DETTAGLI DELLA GIORNATA).

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, aggiorna sulla situazione lombarda in diretta su Facebook. “In questi giorni abbiamo fatto uno scalino verso il basso, questo deve rafforzarci nella strada che abbiamo scelto. La voce della trincea, ci dice che si è ridotta in questi giorni la pressioni nei Pronto soccorso ed è poi rimasta costante, ma inferiore rispetto a venerdì. Abbiamo un motivo in più per restare a casa, anche con fatica perché questo sta portando dei risultati. Continuiamo su questa strada. A Codogno continuiamo ad avere zero casi, è estremamente positivo”.

Sui dati: “Noi diamo aggiornamenti con le persone che hanno fatto il tampone e sono poi decedute. Molte persone hanno sintomi leggeri, vengono monitorate al proprio domicilio oppure vengono mandate a casa dopo essere state in ospedale. Siamo in un momento di guerra. Facciamo tutto al massimo dei nostri sforzi, ci sono limiti fisici entro i quali non possiamo andare”.

Su Bertolaso: “Lo ringraziamo per quello che sta facendo. Oggi l’ho già sentito tre volte al telefono”.

I numeri

Ieri/oggi:

Contagi 30703/32.346 + 1643 (Crescita inferiore rispetto a ieri)

Ricoveri non TI 9711/10.026 +315 (Anche in questo caso la crescita è inferiore)

Ricoveri in Terapia Intensiva 1194/1236 + 42 (Crescita in aumento, ieri era +11)

Decessi 4178/4.474 + 296 (Inferiore a ieri, che era + 402)

I dati provinciali

BG 6728/7.072 +344

BS 6298/6.597 +299

CO 635/706 + 71

CR 3061/3156 + 95

LC 1015/1076 + 61

LO 1860/1884 + 24

MB 1454/1587+ 133

MI 5701/6074 + 373

MN 1093/1176 + 83

PV 1499/1578 + 79

SO 253/284 + 31

VA 450/468 + 18

e 688 in corso di verifica

"Abbiamo scelto da subito di comunicare i dati con grande trasparenza, comprese le fatiche del nostro sistema e i nostri sforzi. Un modo nuovo di fare informazione, che piace ai cittadini", ha detto Gallera.