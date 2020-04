Calano i contagi in Lombardia, nel Comasco 62 in più DIRETTA VIDEO

Il trend regionale sembra in miglioramento, con una minor pressione sugli ospedali, anche per quanto riguarda le terapie intensive. Numeri altalenanti negli ultimi giorni nel Comasco, bene ieri (+43), mentre boom di casi sabato (154). Vediamo la situazione di oggi.

L’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, aggiorna sulla situazione. “Stiamo vedendo i risultati dell’impegno dei lombardi. Abbiamo imparato che comportamenti individuali sono decisivi nella lotta al coronavirus. Importante che tutti continuino a comportarsi secondo le indicazioni date dalle autorità sanitarie. La riapertura, graduale, sarà all’insegna della salute pubblica, della salvaguardia nostra e del prossimo, secondo le quattro D: Digitalizzazione, Distanziamento, Dispositivi e Diagnosi”, ha spiegato.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 66.971 (+735)

ieri: 66.236 (+855)

l’altro ieri: 65.381 (+1.246)

– i decessi: 12.376 (163)

ieri: 12.213 (+163)

l’altro ieri: 12.050 (+199)

– in terapia intensiva: 901 (-21)

ieri: 922 (-25)

l’altro ieri: 947 (-24)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.138 (-204)

ieri: 10.342 (+300)

l’altro ieri: 10.042 (-585)

– i tamponi effettuati: 270.486 (+6.631)

ieri: 264.155 (+8.824)

l’altro ieri: 255.331 (+11.818)

BG: 10.738 (+49)

ieri: 10.689 (+60)

l’altro ieri: 10.629 (+39)

BS: 12.004 (+58)

ieri: 11.946 (+188)

l’altro ieri: 11.758 (+191)

CO: 2.550 (+62)

ieri: 2.488 (+49)

l’altro ieri: 2.439 (+154)

CR: 5.491 (+74)

ieri: 5.417 (+10)

l’altro ieri: 5.407 (+94)

LC: 2.080 (+8)

ieri: 2.072 (+42)

l’altro ieri: 2.030 (+25)

LO: 2.740 (+16)

ieri: 2.724 (+10)

l’altro ieri: 2.714 (+36)

MB: 4.157 (+59)

ieri: 4.098 (+56)

l’altro ieri: 4.042 (+67)

MI: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta’

ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta’

l’altro ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano citta’

MN: 2.913 (+8)

ieri: 2.905 (+42)

l’altro ieri: 2.863 (+115)

PV: 3.641 (+59)

ieri: 3.582 (+46)

l’altro ieri: 3.536 (+88)

SO: 960 (+4)

ieri: 956 (+19)

l’altro ieri: 937 (+71)

VA: 2.196 (+38)

ieri: 2.158 (+52)

l’altro ieri: 2.106 (+85)

e 1.389 in corso di verifica.

Caparini ha ricordato il piano di investimenti straordinari da 3 miliardi messo a punto dalla Giunta regionale.

“Il piano farà ripartire l’economia attraverso le opere pubbliche: abbiamo bisogno per ripartire di infrastrutturare la sanità, la nostra Regione, di ammodernare la nostra comunità. Da subito, risorse vere per far partire i cantieri oltre a un riconoscimento concreto a tutti i nostri medici e infermieri: per questo raddoppieremo i 41 milioni di euro di bonus stanziati dal Governo con altri 82 milioni. E in più, c’è l’assunzione tra le fila della sanità lombarda per chi vorrà al termine dell’emergenza. Dieci milioni per tutti coloro che hanno deciso di convertire la propria produzione per aiutare chi è in prima linea e tutti quei presidi necessari alla loro sicurezza. Una parte importante di investimenti andrà attivato da Province ed enti locali”.