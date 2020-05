L’assessore Mattinzoli: “Io fortunato ad avercela fatta”. I contagi aumentano nel Comasco DIRETTA VIDEO

Oggi, martedì 5 maggio 2020, torna a palare l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. Nelle scorse settimane aveva combattuto in prima persona contro il coronavirus. Dopo diversi giorni di paura, tanto da essere spostato in Terapia intensiva, le sue condizioni sono migliorate fino ad arrivare alla guarigione.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

L’assessore era in collegamento da Sirmione, dove sta lavorando dalla sua abitazione in smartworking. “Sono tra i fortunati ad avercela fatta, nonostante ci siano ancora una convalescenza e alcuni aspetti da riassorbire nella loro normalità. Mi ritengo contento della mia situazione”, ha esordito.

I dati del contagio

“La tutela e la salute dei lavoratori, va assolutamente tutelata. Siamo sulla buona strada ma il livello dell’attenzione non deve essere ancora minimamente passato”, ha evidenziato l’assessore. Nel Comasco salgono i numeri, dopo giorni al ribasso (ieri +19), oggi i contagi sono 32.

Aiuti alle piccole e medie imprese

Sono stati stanziati 18,6 milioni di euro per la riapertura in sicurezza di esercizi commerciali e medie imprese lombarde. “Mai come in questo momento stiamo lavorando in team, convocando i vari tavoli con i rappresentati dell’economia lombarda per un confronto. C’è ancora molto da studiare e creare in questo momento storico. Mi sembrava logico un provvedimento perché anche piccole e micro imprese dovranno accollarsi le spese della prevenzione. Si tratta di un primo provvedimento per coprire queste spese, ci sembrava doverso. Sono provvedimenti complementari a quello che dovrà fare il Governo”. Il provvediemento vale anche per una categoria di commercianti, negozianti, baristi e ristoratori che si trovano in difficoltà.