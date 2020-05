Altri 222 morti in Lombardia, nel Comasco 37 contagi VIDEO

Come si sta evolvendo la situazione Coronavirus in Lombardia e nel Comasco? Oggi, ad annuciare i dati giornalieri, è l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, in una diretta Facebook intorno alle 17.30.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

“Commentare i dati giornalieri non è mai facile, servirebbe avere statistiche più prolungate. Il dato consolidato è la riduzione delle Terapie intensive, oggi sotto le 500 (-29 da ieri), e -122 ricoverati. Sono dati che fanno ben sperare e rimarcano come le misure prese hanno avuto importanti risultati”, ha esordito l’assessore. Alto il numero dei morti, 222, dei quali però durante la diretta non si è fatto cenno.

I dati

Tamponi effettuati

27 aprile 342850 + 5053

28 aprile 351423 + 8573

29 aprile 365895 + 14472

30 aprile 376943 + 11048

1 maggio 390644 +13701

2 maggio 403702 + 13058

3 maggio 410857 + 7155

4 maggio 418835 +7978

5 maggio 425290 +6455

6 maggio 439806 +14516

Contagi 78605/79369 + 764

Ricoveri non TI 6201/6079 -122

Ricoveri TI 509/480 – 29

Decessi 14389/14611+ 222

I casi per provincia

Numeri ancora leggermente in rialzo nel Comasco che passa dal +32 di ieri, al +37.

BG 11550/11587+37

BS 13168/13267+ 99

CO 3364/3401+ 37

CR 6130/ 6151+ 21

LC 2371/2381 + 10

LO 3114/3155+ 41

MB 4881/ 4893+ 12

MI 20398 /20711+ 313 ** (l’aumento rispetto a ieri dovuto ad acquisizione di una quota di 70 positivi non rendicontati nel mese di aprile)

MN 3215/ 3217+ 2

PV 4551/4621+ 70

SO 1223/1230+ 7

VA 2891/3018 + 127*** (l’aumento rispetto a ieri dovuto ad acquisizione di una quota di 60 positivi non rendicontati nel mese di aprile)

In fase di verifica 1737

Consegnate all’esercito 150mila mascherine

Sono state consegnate oggi all’Esercito Italiano 150 mila mascherine chirurgiche a uso civile e 10 mila paia di guanti sterili. Il carico dei dispositivi di protezione individuale è stato effettuato in mattinata presso il magazzino Areu di Rho/MI da personale militare e fa seguito a una precedente fornitura per i soldati impegnati in Strade sicure. Mascherine e guanti verranno smistate nei prossimi giorni dall’Esercito in base alle esigenze dei diversi reparti presenti in Lombardia. “Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il nostro Esercito per la preziosa attività svolta da settimane sul territorio lombardo – ha commentato l’assessore Foroni in una nota di Regione – tra le quali anche quelle di bonifica svolte nelle settimane scorse nelle Rsa delle province di Bergamo e di Brescia in stretto raccordo con il contingente di sanificatori inviatoci dalla Russia. L’augurio che faccio è quello di poter continuare a beneficiare di questa collaborazione con le nostre Forze Armate per mettere in sicurezza numerose altre strutture sanitarie della nostra Regione”.

Fase 2 tra nuovi orari di lavoro e smartworking

“Regione Lombardia sta indicando la necessità di una riapertura ordinata. Il presidente Attilio Fontana ha scritto una lettera a Conte per favorire e anticipare le aperture con ordine, si può pensare ad una diversificazione dei vari orari”, analizza l’assessore.

Di seguito la nota di Regione che spiega la posizione di Fontana.

“Sono tre le necessità evidenziate dal governatore Fontana: evitare il sovraffollamento sui mezzi di trasporto attraverso il cambiamento degli orari di ingresso negli uffici; garantire controlli efficaci sulla salita nei mezzi pubblici e sul distanziamento tra i viaggiatori e aiutare le famiglie che hanno figli in eta’ scolare. La Lombardia ha quindi ribadito al Governo la necessità di insistere con lo smart working, potenziare il trasporto su gomma (anche usando i noleggi auto con conducente), mettere in campo misure di sostegno per chi si deve occupare dei figli come i congedi parentali alternati”.