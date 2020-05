Coronavirus nel Comasco la situazione: due guariti a Porlezza e un decesso nella Rsa di Bellagio

Dopo la frenata degli ultimi giorni, ieri, martedì 5 maggio 2020, si sono registrati 32 casi di coronavirus nel Comasco. Numeri leggermente in rialzo. Vediamo insieme la situazione di oggi attraverso le note comunicate dai Comuni.

Coronavirus nel Comasco la situazione

Nelle città. A Cantù sono 235 i contagiati dall’inizio dell’emergenza di cui 40 decessi e 13 guariti. A Mariano Comense sono 103 i contagiati di cui 49 ancora positivi, 17 deceduti e 37 guariti. Erba, si segnalano 200 persone attualmente positive (+ 1 rispetto a ieri). Ci sono poi stati 37 deceduti e 23 guariti, 11 le persone in quarantena. A Olgiate Comasco le persone ancora affette da coronavirus sono 25, a queste si sommano poi 5 guariti e 2 persone decedute (32 i casi totali).

Passiamo poi a Tavernerio. Ci sono 8 nuovi positivi che si aggiungono ai 7 comunicati il 26 aprile nella residenza sanitaria Villa Santa Maria. In totale 15 persone “risultano tutti in buone condizioni cliniche e si trovano in isolamento fiduciario nella struttura”, fa sapere il Comune. A questo elenco si aggiunge poi un nuovo caso sul territorio comunale, mentre sono 4 le guarigioni in più (complessivamente arriviamo a 11). Focus poi su Albavilla dove ci sono 16 positivi, 6 guariti, 5 deceduti, 12 positivi nella Rsa e un deceduto nella Rsa. A Figino Serenza invece 20 positivi dei quali 2 guariti, 4 deceduti e una persona in sorveglianza attiva. A Novedrate “escono” dalla sorveglianza attiva due persone, il bilancio generale parla di 8 contagi e un guarito.

Sul lago

Buone notizie da Menaggio: due persone sono risultate negative a due tamponi consecutivi. Salgono quindi a 6 i cittadini guariti. I casi registrati in totale sono 15, di cui 6 sono ancora attivi. Cernobbio non registra nuove positività, si segnalano invece diverse persone in via di guarigione. A Valsolda due cittadini positivi risultano completamente guariti; c’è stato però anche un decesso. Restano due persone ricoverate in ospedale.

Buone notizie da Porlezza. Il sindaco Sergio Erculiani annuncia:”E’ con grande gioia che posso comunicare 2 nuove guarigioni da Covid-19, sono certo di interpretare il sentimento comune abbracciando idealmente questi cittadini che hanno affrontato e superato con tenacia e determinazione un difficile momento, stringendoci a loro ed alle loro famiglie in un moto di gioia e di comune speranza”. Con questa nuova segnalazione i guariti dall’inizio dell’epidemia salgono a 5. A seguito anche di queste due nuove guarigioni, i casi ad oggi attivi sul territorio comunale ammontano quindi complessivamente a 50.

Una brutta notizia arriva invece da Bellagio, dove è deceduto un anziano positivo al virus all’interno della Rsa Greco De Vecchi. Il sindaco Angelo Barindelli spiega: “L’ospite della RSA Greco – De Vecchi che versava in condizioni critiche è deceduto. Si tratta del signor Oreste Gandola, nato nel 1938, conosciuto e stimato in paese dove per molti anni ha svolto la professione di piastrellista. A tutti i familiari porgiamo sentite condoglianze. Alla fine dell’emergenza lo ricorderemo insieme agli altri nostri concittadini defunti”. Sempre nella struttura sono stati registrati due nuovi casi di positività, di un ospite e di una operatrice. Nel territorio comunale, i casi complessivi diventano quindi 46: 9 sono deceduti, 11 sono guariti e 26 sono attualmente in trattamento o, se asintomatici, in quarantena.

Notizia in aggiornamento