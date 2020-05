Contagi nel Comasco, oggi 39 casi DIRETTA VIDEO

Dopo i 222 morti di ieri, Regione Lombardia torna a fornire i numeri del contagio da coronavirus. A dare gli aggiornamenti è l’assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

“I dati sono positivi, a fronte di oltre 15mila tamponi fatti, cifra che continuiamo ad aumentare. C’è una situazione che sta migliorando”, ha esordito Sertori.

I dati

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i casi positivi sono: 80.089 (+689*)

ieri: 79.369 (+634)

l’altro ieri: 78.605 (+500)

*ai quali vanno aggiunti 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

– i decessi: 14.745 (+134)

ieri: 14.611 (+222)

l’altro ieri: 14.389 (+95)

– in terapia intensiva: 480 (0)

ieri: 480 (-29)

l’altro ieri: 509 (-23)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.848 (-231)

ieri: 6079 (-122)

l’altro ieri: 6.201 (-213)

– i tamponi effettuati: 455.294 (+15.488)

ieri: 439.806 (+14.516)

l’altro ieri: 425.290 (+6.455)

I casi per Provincia

L’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.622 (+35)

ieri: 11.587 (+37)

l’altro ieri: 11.550 (+12)

BS: 13.391 (+124)

ieri: 13.267 (+99)

l’atro ieri: 13.168 (+46)

CO: 3.440 (+39)

ieri: 3.401 (+37)

l’altro ieri: 3.364 (+32)

CR: 6.178 (+27)

ieri: 6.151 (+21)

l’altro ieri: 6.130 (+21)

LC: 2.419 (+38)

ieri: 2.381 (+10)

l’altro ieri: 2.371 (+11)

LO: 3.204 (+49)

ieri: 3.155 (+41)

ieri: 3.114 (+52)

MB: 4.974 (+81)

ieri: 4.893 (+12)

l’altro ieri: 4.881 (+31)

MI: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città

ieri: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo

70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano città

l’altro ieri: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano città

MN: 3.221 (+4)

ieri: 3.217 (+2)

l’altro ieri: 3.215 (+14)

PV: 4.652 (+31)

ieri: 4.621 (+70)

l’altro ieri: 4.551 (+29)

SO: 1.266 (+36)

ieri: 1.230 (+7)

l’altro ieri: 1.223 (+13)

VA: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

l’altro ieri: 2.891 (+53)

e in corso di verifica 1756.

Il saluto al contigente medico russo a Bergamo

“Un ringraziamento doveroso a chi è intervenuto a darci una mano nel momento della difficoltà veramente più estrema, nel momento in cui si stava soffrendo tutti insieme in cui la città di Bergamo e in genere il territorio bergamasco era in difficoltà: essere venuti in quel

preciso frangente è stata una dimostrazione di amicizia e di un importante aiuto morale”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto alla cerimonia di saluto del contingente russo che rientrerà in patria dopo aver aiutato con la sua opera le aree di Bergamo e Brescia, tra le più colpite dal coronavirus.