Salgono i contagi in Lombardia e nel Comasco ma cala la pressione sugli ospedali DIRETTA VIDEO

Ieri, 21 aprile 2020, nel Comasco sono stati segnalati 42 contagi in più. Negli ultimi giorni i numeri in Provincia sono stati altalenanti. Seguiamo insieme gli aggiornamenti di oggi.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti da Regione

Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, aggiornano sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook alle ore 17.30.

“Da 18 giorni abbiamo un costante calo di ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari di medicina. Questo conferma il trend epidemiologico in calo, ma non vuol dire che dobbiamo diminuire la nostra attenzione.

I dati

Tema istruzione

“Abbiamo avuto un incontro col Ministro Lucia Azzolina, ne attendiamo un altro. Ci sono degli aspetti che vanno concordati e condivisi col Ministro di riferimento. Dobbiamo vedere a settembre come arriveremo. Servirà capire se ci saranno ancora gli obblighi di distanziamento. In molti chiedono come gestire i ragazzi dopo lunedì 4 maggio se ci sarà la riapertura dal punto di vista del lavoro. Mi pare chiaro che non ci sarà il rientro a scuola prima di settembre. Occorre chiedere al Ministro le modalità di svolgimento degli esami, come quello di maturità”, ha spiegato Rizzoli. “Mi auguro che il ritorno a scuola a settembre possa essere garantito. La didattica online in Lombardia sta funzionando bene”.

Sulla formazione professionale, che è in carico alle regioni: “Un piccolo motivo di orgoglio, abbiamo oltre 60mila studenti. L’86% delle persone che raggiungono il diploma ha la garanzia di trovare lavoro entro 6 mesi, se non prima. I corsi sono proseguiti con la didattica a distanza. C’è stata l’alternanza scuola-lavoro. Garantiamo la conclusione dell’anno in corso. Lunedì abbiamo presentato una delibera “Salva anno” per permettere agli studenti di concludere l’anno di formazione in corso”.

L’app allertaLom

Il vicepresidente Sala ha sottolineato l’importanza di scaricare l’applicazione regionale che permette di mappare il contagio (QUI I DETTAGLI). “Grazie ai cittadini che stanno compilando il questionario e stanno aiutando moltissimo. Il 23,7% di chi lo ha compilato ha almeno un sintomo di quelli che ci sono nel questionario”, ha spiegato.