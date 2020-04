Coronavirus, la situazione nel Comasco: 11 nuovi casi a Porlezza, salgono i contagi a Olgiate

L’aggiornamento sui contagi da coronavirus in Regione Lombardia parlano di una curva stabile, in lenta discesa. Sondrio nelle ultime 24 ore è riuscita a toccare l’obiettivo contagi zero. A Como invece sono ancora 51 i nuovi casi di positività che portano la provincia a toccare quota 3076. Vediamo quindi come è cambiata la situazione Comune per Comune.

Coronavirus, la situazione nel Comasco

Stabile la situazione nelle maggiori città della provincia: sono sempre 175 i contagi a Cantù (di cui 26 decessi e 5 guariti), sono 98 a Mariano Comense (di cui 16 decessi e 22 guariti) e 186 a Erba (di cui 30 decessi e 11 guariti). C’è stato invece un incremento delle positività a Olgiate Comasco dove i contagi sono saliti a 28 (di cui 2 decessi e 3 guariti).

Stabile la situazione a Fino Mornasco con 39 casi (di cui 6 decessi) così come a Novedrate con 8 casi (di cui un guarito). Aumento invece a Solbiate con Cagno che conta 19 casi. Anche a Ponte Lambro c’è un nuovo positivo che porta il totale sul territorio comunale a 12; si tratta di un operatore sanitario, già in isolamento volontario da oltre 20 giorni e che ora finalmente ha ottenuto i risultati del tampone. Ad Arosio restano 92 i positivi (di cui 3 guariti e 5 decessi) ma il numero comprende anche gli ospiti della Rsa del paese. A Carugo sono 16 i positivi, di cui 4 deceduti e 3 guariti.

Sul lago

Impennata di contagi a Porlezza dove il sindaco Angelo Barindelli segnala 11 nuovi casi ricoverati in struttura sanitaria. Così il totale del Comune si porta a 37. Stabile la situazione a Menaggio con 15 casi di cui 8 attivi; è stato inoltre registrato il primo guarito. Sempre 17 gli episodi di positività a Cernobbio, di cui due guariti. A Tremezzina un nuovo positivo che porta il totale a 37. Stabili a Centro Valle Intelvi a 40 e ad Alta Valle Intelvi 18. A Lezzeno stabili i contagi a 18 episodi, di cui 13 alla Rsa Villa Citterio.

Articolo in aggiornamento

Credit Foto: Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli – PLV